يوان صيني إلى فرنك وسط إفريقي
تحويل CNY إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك وسط إفريقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك فرنك بيك
|1 CNY
|85.24960 XAF
|5 CNY
|426.24800 XAF
|10 CNY
|852.49600 XAF
|20 CNY
|1704.99200 XAF
|50 CNY
|4262.48000 XAF
|100 CNY
|8524.96000 XAF
|250 CNY
|21312.40000 XAF
|500 CNY
|42624.80000 XAF
|1000 CNY
|85249.60000 XAF
|2000 CNY
|170499.20000 XAF
|5000 CNY
|426248.00000 XAF
|10000 CNY
|852496.00000 XAF