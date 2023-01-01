يوان صيني إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل CNY إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
85250 xaf

1.00000 CNY = 85.24960 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:10 UTC
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CNY إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.60821.438041.66240.964818.2044
1GBP1.155611.23165102.3921.661741.9211.1149221.0362
1USD0.938250.811919183.13381.34921.55970.905217.0797
1INR0.01128560.009766410.012028810.01622930.01876130.01088850.205448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك فرنك بيك
1 CNY85.24960 XAF
5 CNY426.24800 XAF
10 CNY852.49600 XAF
20 CNY1704.99200 XAF
50 CNY4262.48000 XAF
100 CNY8524.96000 XAF
250 CNY21312.40000 XAF
500 CNY42624.80000 XAF
1000 CNY85249.60000 XAF
2000 CNY170499.20000 XAF
5000 CNY426248.00000 XAF
10000 CNY852496.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Chinese Yuan RMB
1 XAF0.01173 CNY
5 XAF0.05865 CNY
10 XAF0.11730 CNY
20 XAF0.23461 CNY
50 XAF0.58652 CNY
100 XAF1.17303 CNY
250 XAF2.93258 CNY
500 XAF5.86515 CNY
1000 XAF11.73030 CNY
2000 XAF23.46060 CNY
5000 XAF58.65150 CNY
10000 XAF117.30300 CNY