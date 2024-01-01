Çin yuanından CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile CNY → XAF çevirin

1.000 cny
85.175 xaf

1,000 CNY = 85,17 XAF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / CFA Frangı BCEAO
1 CNY85,17470 XAF
5 CNY425,87350 XAF
10 CNY851,74700 XAF
20 CNY1.703,49400 XAF
50 CNY4.258,73500 XAF
100 CNY8.517,47000 XAF
250 CNY21.293,67500 XAF
500 CNY42.587,35000 XAF
1000 CNY85.174,70000 XAF
2000 CNY170.349,40000 XAF
5000 CNY425.873,50000 XAF
10000 CNY851.747,00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Çin Yuanı RMB
1 XAF0,01174 CNY
5 XAF0,05870 CNY
10 XAF0,11741 CNY
20 XAF0,23481 CNY
50 XAF0,58703 CNY
100 XAF1,17406 CNY
250 XAF2,93515 CNY
500 XAF5,87030 CNY
1000 XAF11,74060 CNY
2000 XAF23,48120 CNY
5000 XAF58,70300 CNY
10000 XAF117,40600 CNY