Yeni İsrail şekelinden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile ILS → XAF çevirin

1.000 ils
167.746 xaf

1.00000 ILS = 167.74600 XAF

06:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0732589.09271.453451.653190.9493518.3355
1 GBP1.1713311.25715104.3591.70251.936461.11221.4773
1 USD0.931750.79545183.01211.354251.540360.8845517.0841
1 INR0.01122430.009582340.012046410.01631390.01855580.01065570.205803

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Yeni İsrail şekelinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / CFA Frangı BCEAO
1 ILS167.74600 XAF
5 ILS838.73000 XAF
10 ILS1677.46000 XAF
20 ILS3354.92000 XAF
50 ILS8387.30000 XAF
100 ILS16774.60000 XAF
250 ILS41936.50000 XAF
500 ILS83873.00000 XAF
1000 ILS167746.00000 XAF
2000 ILS335492.00000 XAF
5000 ILS838730.00000 XAF
10000 ILS1677460.00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Yeni İsrail Şekeli
1 XAF0.00596 ILS
5 XAF0.02981 ILS
10 XAF0.05961 ILS
20 XAF0.11923 ILS
50 XAF0.29807 ILS
100 XAF0.59614 ILS
250 XAF1.49035 ILS
500 XAF2.98071 ILS
1000 XAF5.96141 ILS
2000 XAF11.92282 ILS
5000 XAF29.80705 ILS
10000 XAF59.61410 ILS