Türk lirasından CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile TRY → XAF çevirin

1.000 try
19.759 xaf

1.00000 TRY = 19.75940 XAF

23:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0775589.44381.450541.650790.9478818.3651
1 GBP1.1696511.2604104.6221.696691.930911.1086921.4815
1 USD0.9280.793399183.00661.346151.531980.8796517.0434
1 INR0.01118020.009558260.012047210.01621740.01845610.01059740.205326

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 TRY19.75940 XAF
5 TRY98.79700 XAF
10 TRY197.59400 XAF
20 TRY395.18800 XAF
50 TRY987.97000 XAF
100 TRY1975.94000 XAF
250 TRY4939.85000 XAF
500 TRY9879.70000 XAF
1000 TRY19759.40000 XAF
2000 TRY39518.80000 XAF
5000 TRY98797.00000 XAF
10000 TRY197594.00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Türk Lirası
1 XAF0.05061 TRY
5 XAF0.25304 TRY
10 XAF0.50609 TRY
20 XAF1.01217 TRY
50 XAF2.53043 TRY
100 XAF5.06087 TRY
250 XAF12.65217 TRY
500 XAF25.30435 TRY
1000 XAF50.60870 TRY
2000 XAF101.21740 TRY
5000 XAF253.04350 TRY
10000 XAF506.08700 TRY