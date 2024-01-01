Japon yeninden CFA Frangı BEAC'ye
Reel döviz kuru ile JPY → XAF çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Japon yeninden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
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- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Japon Yeni / CFA Frangı BCEAO
|100 JPY
|407.15300 XAF
|1000 JPY
|4071.53000 XAF
|1500 JPY
|6107.29500 XAF
|2000 JPY
|8143.06000 XAF
|3000 JPY
|12214.59000 XAF
|5000 JPY
|20357.65000 XAF
|5400 JPY
|21986.26200 XAF
|10000 JPY
|40715.30000 XAF
|15000 JPY
|61072.95000 XAF
|20000 JPY
|81430.60000 XAF
|25000 JPY
|101788.25000 XAF
|30000 JPY
|122145.90000 XAF