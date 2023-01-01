شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل ILS إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٦٣٬٣٩٢ xaf

1.00000 ILS = 163.39200 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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ILS إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.63991.437911.659610.9621518.3076
1GBP1.1533411.22975102.2271.658321.914011.1096821.1139
1USD0.93780.813173183.12851.34851.556420.902417.1693
1INR0.01128160.009782130.012029610.01622190.01872310.01085550.206539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / فرنك فرنك بيك
1 ILS163.39200 XAF
5 ILS816.96000 XAF
10 ILS1633.92000 XAF
20 ILS3267.84000 XAF
50 ILS8169.60000 XAF
100 ILS16339.20000 XAF
250 ILS40848.00000 XAF
500 ILS81696.00000 XAF
1000 ILS163392.00000 XAF
2000 ILS326784.00000 XAF
5000 ILS816960.00000 XAF
10000 ILS1633920.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Israeli New Sheqel
1 XAF0.00612 ILS
5 XAF0.03060 ILS
10 XAF0.06120 ILS
20 XAF0.12241 ILS
50 XAF0.30601 ILS
100 XAF0.61203 ILS
250 XAF1.53007 ILS
500 XAF3.06013 ILS
1000 XAF6.12026 ILS
2000 XAF12.24052 ILS
5000 XAF30.60130 ILS
10000 XAF61.20260 ILS