فرنك سويسري إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل CHF إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٦٩٢٬٤٨٨ xaf

1.00000 CHF = 692.48800 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:22 UTC
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CHF إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.658140.9572518.2196
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920421.108721.1015
1USD0.94010.811721182.9251.34891.558850.8999517.1285
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879830.01085260.206554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك فرنك بيك
1 CHF692.48800 XAF
5 CHF3462.44000 XAF
10 CHF6924.88000 XAF
20 CHF13849.76000 XAF
50 CHF34624.40000 XAF
100 CHF69248.80000 XAF
250 CHF173122.00000 XAF
500 CHF346244.00000 XAF
1000 CHF692488.00000 XAF
2000 CHF1384976.00000 XAF
5000 CHF3462440.00000 XAF
10000 CHF6924880.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الفرنك السويسري
1 XAF0.00144 CHF
5 XAF0.00722 CHF
10 XAF0.01444 CHF
20 XAF0.02888 CHF
50 XAF0.07220 CHF
100 XAF0.14441 CHF
250 XAF0.36102 CHF
500 XAF0.72203 CHF
1000 XAF1.44407 CHF
2000 XAF2.88814 CHF
5000 XAF7.22035 CHF
10000 XAF14.44070 CHF