دولار كندي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل CAD إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٤٦٢٬٣١٦ xaf

1.00000 CAD = 462.31600 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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CAD إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.30681.434691.653570.957818.1994
1GBP1.1576811.23275102.2261.660821.914211.1088221.0679
1USD0.939050.811194182.9251.347251.55280.899417.0902
1INR0.01132420.009782270.012059110.01624660.01872530.01084590.206092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / فرنك فرنك بيك
1 CAD462.31600 XAF
5 CAD2311.58000 XAF
10 CAD4623.16000 XAF
20 CAD9246.32000 XAF
50 CAD23115.80000 XAF
100 CAD46231.60000 XAF
250 CAD115579.00000 XAF
500 CAD231158.00000 XAF
1000 CAD462316.00000 XAF
2000 CAD924632.00000 XAF
5000 CAD2311580.00000 XAF
10000 CAD4623160.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / دولار كندي
1 XAF0.00216 CAD
5 XAF0.01082 CAD
10 XAF0.02163 CAD
20 XAF0.04326 CAD
50 XAF0.10815 CAD
100 XAF0.21630 CAD
250 XAF0.54075 CAD
500 XAF1.08151 CAD
1000 XAF2.16302 CAD
2000 XAF4.32604 CAD
5000 XAF10.81510 CAD
10000 XAF21.63020 CAD