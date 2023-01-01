روبية إندونيسية إلى فرنك وسط إفريقي
تحويل IDR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فرنك وسط إفريقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الروبية الإندونيسية
|1 XAF
|24.66200 IDR
|5 XAF
|123.31000 IDR
|10 XAF
|246.62000 IDR
|20 XAF
|493.24000 IDR
|50 XAF
|1233.10000 IDR
|100 XAF
|2466.20000 IDR
|250 XAF
|6165.50000 IDR
|500 XAF
|12331.00000 IDR
|1000 XAF
|24662.00000 IDR
|2000 XAF
|49324.00000 IDR
|5000 XAF
|123310.00000 IDR
|10000 XAF
|246620.00000 IDR