روبية إندونيسية إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل IDR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
40548 xaf

1.00000 IDR = 0.04055 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:51 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

IDR إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 XAF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / فرنك فرنك بيك
1 IDR0.04055 XAF
5 IDR0.20274 XAF
10 IDR0.40548 XAF
20 IDR0.81097 XAF
50 IDR2.02741 XAF
100 IDR4.05483 XAF
250 IDR10.13708 XAF
500 IDR20.27415 XAF
1000 IDR40.54830 XAF
2000 IDR81.09660 XAF
5000 IDR202.74150 XAF
10000 IDR405.48300 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الروبية الإندونيسية
1 XAF24.66200 IDR
5 XAF123.31000 IDR
10 XAF246.62000 IDR
20 XAF493.24000 IDR
50 XAF1233.10000 IDR
100 XAF2466.20000 IDR
250 XAF6165.50000 IDR
500 XAF12331.00000 IDR
1000 XAF24662.00000 IDR
2000 XAF49324.00000 IDR
5000 XAF123310.00000 IDR
10000 XAF246620.00000 IDR