ريال برازيلي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل BRL إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
127677 xaf

1.00000 BRL = 127.67700 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:23 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 XAF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064188.47351.435791.659540.9576518.2132
1GBP1.1575411.2317102.4081.661931.920931.1085221.0819
1USD0.939750.811886183.1441.34931.559580.8999517.1161
1INR0.01130280.009764820.012027310.01622850.01875750.0108240.205861

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / فرنك فرنك بيك
1 BRL127.67700 XAF
5 BRL638.38500 XAF
10 BRL1276.77000 XAF
20 BRL2553.54000 XAF
50 BRL6383.85000 XAF
100 BRL12767.70000 XAF
250 BRL31919.25000 XAF
500 BRL63838.50000 XAF
1000 BRL127677.00000 XAF
2000 BRL255354.00000 XAF
5000 BRL638385.00000 XAF
10000 BRL1276770.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الريال البرازيلي
1 XAF0.00783 BRL
5 XAF0.03916 BRL
10 XAF0.07832 BRL
20 XAF0.15665 BRL
50 XAF0.39161 BRL
100 XAF0.78323 BRL
250 XAF1.95807 BRL
500 XAF3.91613 BRL
1000 XAF7.83226 BRL
2000 XAF15.66452 BRL
5000 XAF39.16130 BRL
10000 XAF78.32260 BRL