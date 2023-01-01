دولار أمريكي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل USD إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٦٢٣٬٢٣٥ xaf

1.00000 USD = 623.23500 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:27 UTC
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USD إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655540.957618.2081
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.916961.1088521.0833
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556540.9003517.1193
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877050.01085740.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / فرنك فرنك بيك
1 USD623.23500 XAF
5 USD3116.17500 XAF
10 USD6232.35000 XAF
20 USD12464.70000 XAF
50 USD31161.75000 XAF
100 USD62323.50000 XAF
250 USD155808.75000 XAF
500 USD311617.50000 XAF
1000 USD623235.00000 XAF
2000 USD1246470.00000 XAF
5000 USD3116175.00000 XAF
10000 USD6232350.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / دولار أمريكي
1 XAF0.00160 USD
5 XAF0.00802 USD
10 XAF0.01605 USD
20 XAF0.03209 USD
50 XAF0.08023 USD
100 XAF0.16045 USD
250 XAF0.40113 USD
500 XAF0.80227 USD
1000 XAF1.60453 USD
2000 XAF3.20906 USD
5000 XAF8.02265 USD
10000 XAF16.04530 USD