تحويل USD إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أمريكي إلى فرنك وسط إفريقي

1 usd
614 xaf

$1.000 USD = FCFA613.5 XAF

Mid-market exchange rate at 03:13
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64411.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7030.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.9560.981116.62610.6830.5785.30213.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / فرنك فرنك بيك
1 USD٦١٣٫٥٤٦٠٠ XAF
5 USD٣٬٠٦٧٫٧٣٠٠٠ XAF
10 USD٦٬١٣٥٫٤٦٠٠٠ XAF
20 USD١٢٬٢٧٠٫٩٢٠٠٠ XAF
50 USD٣٠٬٦٧٧٫٣٠٠٠٠ XAF
100 USD٦١٬٣٥٤٫٦٠٠٠٠ XAF
250 USD١٥٣٬٣٨٦٫٥٠٠٠٠ XAF
500 USD٣٠٦٬٧٧٣٫٠٠٠٠٠ XAF
1000 USD٦١٣٬٥٤٦٫٠٠٠٠٠ XAF
2000 USD١٬٢٢٧٬٠٩٢٫٠٠٠٠٠ XAF
5000 USD٣٬٠٦٧٬٧٣٠٫٠٠٠٠٠ XAF
10000 USD٦٬١٣٥٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / دولار أمريكي
1 XAF٠٫٠٠١٦٣ USD
5 XAF٠٫٠٠٨١٥ USD
10 XAF٠٫٠١٦٣٠ USD
20 XAF٠٫٠٣٢٦٠ USD
50 XAF٠٫٠٨١٤٩ USD
100 XAF٠٫١٦٢٩٩ USD
250 XAF٠٫٤٠٧٤٧ USD
500 XAF٠٫٨١٤٩٤ USD
1000 XAF١٫٦٢٩٨٧ USD
2000 XAF٣٫٢٥٩٧٤ USD
5000 XAF٨٫١٤٩٣٥ USD
10000 XAF١٦٫٢٩٨٧٠ USD