يورو إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل EUR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٦٦٢٬٨٠٧ xaf

1.00000 EUR = 662.80700 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:44 UTC
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EUR إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957318.2113
1GBP1.1579411.23145102.1181.660551.917251.108521.0892
1USD0.94040.812051182.9251.348451.55690.900417.1255
1INR0.01134010.009792590.012059110.01626110.01877490.0108580.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / فرنك فرنك بيك
1 EUR662.80700 XAF
5 EUR3314.03500 XAF
10 EUR6628.07000 XAF
20 EUR13256.14000 XAF
50 EUR33140.35000 XAF
100 EUR66280.70000 XAF
250 EUR165701.75000 XAF
500 EUR331403.50000 XAF
1000 EUR662807.00000 XAF
2000 EUR1325614.00000 XAF
5000 EUR3314035.00000 XAF
10000 EUR6628070.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / اليورو
1 XAF0.00151 EUR
5 XAF0.00754 EUR
10 XAF0.01509 EUR
20 XAF0.03017 EUR
50 XAF0.07544 EUR
100 XAF0.15087 EUR
250 XAF0.37718 EUR
500 XAF0.75437 EUR
1000 XAF1.50874 EUR
2000 XAF3.01748 EUR
5000 XAF7.54370 EUR
10000 XAF15.08740 EUR