دولار أسترالي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل AUD إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
400261 xaf

1.00000 AUD = 400.26100 XAF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:6 UTC
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AUD إلى XAF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 XAF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.434171.656420.957318.2188
1GBP1.1582111.23235102.1931.661081.91851.1087621.1014
1USD0.939850.811458182.9251.34791.556780.899717.1229
1INR0.01133370.009785440.012059110.01625440.01877340.01084960.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / فرنك فرنك بيك
1 AUD400.26100 XAF
5 AUD2001.30500 XAF
10 AUD4002.61000 XAF
20 AUD8005.22000 XAF
50 AUD20013.05000 XAF
100 AUD40026.10000 XAF
250 AUD100065.25000 XAF
500 AUD200130.50000 XAF
1000 AUD400261.00000 XAF
2000 AUD800522.00000 XAF
5000 AUD2001305.00000 XAF
10000 AUD4002610.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / دولار أسترالي
1 XAF0.00250 AUD
5 XAF0.01249 AUD
10 XAF0.02498 AUD
20 XAF0.04997 AUD
50 XAF0.12492 AUD
100 XAF0.24984 AUD
250 XAF0.62459 AUD
500 XAF1.24918 AUD
1000 XAF2.49837 AUD
2000 XAF4.99674 AUD
5000 XAF12.49185 AUD
10000 XAF24.98370 AUD