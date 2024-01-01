Индонезийские рупии в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте IDR в XAF по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
37 215 xaf

Rp1,000 IDR = FCFA0,03721 XAF

Среднерыночный курс в 13:15
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1 IDR в XAFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03740,0380
Низкий0,03710,0370
В среднем0,03730,0375
Изменить-0.22%-1.73%
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Соотношение 1 IDR к XAF

За последние 30 дней максимальный курс IDR к XAF составил 0,0374, а минимальный — 0,0371. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0373. Изменение курса IDR к XAF в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к XAF составил 0,0380, а минимальный — 0,0370. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0375. Изменение курса IDR к XAF в процентном соотношении составило -1.73.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6980,9191,3451,4961,3730,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,12211,4651,6281,4950,8438,503
1 SGD0,74362,2170,68311,1121,0210,5755,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и XAF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в XAF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Франк КФА BEAC
1 IDR0,03721 XAF
5 IDR0,18607 XAF
10 IDR0,37214 XAF
20 IDR0,74429 XAF
50 IDR1,86073 XAF
100 IDR3,72145 XAF
250 IDR9,30363 XAF
500 IDR18,60725 XAF
1000 IDR37,21450 XAF
2000 IDR74,42900 XAF
5000 IDR186,07250 XAF
10000 IDR372,14500 XAF
Обменные курсы Франк КФА BEAC / Индонезийская рупия
1 XAF26,87120 IDR
5 XAF134,35600 IDR
10 XAF268,71200 IDR
20 XAF537,42400 IDR
50 XAF1 343,56000 IDR
100 XAF2 687,12000 IDR
250 XAF6 717,80000 IDR
500 XAF13 435,60000 IDR
1000 XAF26 871,20000 IDR
2000 XAF53 742,40000 IDR
5000 XAF134 356,00000 IDR
10000 XAF268 712,00000 IDR