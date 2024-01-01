Венгерские форинты в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте HUF в XAF по реальному обменному курсу

10 000 huf
16 777 xaf

Ft1,000 HUF = FCFA1,678 XAF

Среднерыночный курс в 09:38
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 HUF в XAFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,67791,7084
Низкий1,65291,6470
В среднем1,66431,6757
Изменить1.27%0.88%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 HUF к XAF

За последние 30 дней максимальный курс HUF к XAF составил 1,6779, а минимальный — 1,6529. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6643. Изменение курса HUF к XAF в процентном соотношении составило 1.27.

За последние 90 дней максимальный курс HUF к XAF составил 1,7084, а минимальный — 1,6470. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6757. Изменение курса HUF к XAF в процентном соотношении составило 0.88.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9190,7751,3721,34518,33983,6511,495
1 EUR1,08810,8431,4931,46319,95291,0081,626
1 GBP1,2911,18711,7711,73623,675107,9891,93
1 CAD0,7290,670,56510,9813,36860,9771,09

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и XAF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в XAF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для венгерский форинт

HUF в USD

HUF в EUR

HUF в GBP

HUF в CAD

HUF в SGD

HUF в ZAR

HUF в INR

HUF в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Венгерский форинт / Франк КФА BEAC
2000 HUF3 355,48000 XAF
5000 HUF8 388,70000 XAF
10000 HUF16 777,40000 XAF
15000 HUF25 166,10000 XAF
20000 HUF33 554,80000 XAF
30000 HUF50 332,20000 XAF
40000 HUF67 109,60000 XAF
50000 HUF83 887,00000 XAF
60000 HUF100 664,40000 XAF
100000 HUF167 774,00000 XAF
150000 HUF251 661,00000 XAF
200000 HUF335 548,00000 XAF
Обменные курсы Франк КФА BEAC / Венгерский форинт
1 XAF0,59604 HUF
5 XAF2,98021 HUF
10 XAF5,96041 HUF
20 XAF11,92082 HUF
50 XAF29,80205 HUF
100 XAF59,60410 HUF
250 XAF149,01025 HUF
500 XAF298,02050 HUF
1000 XAF596,04100 HUF
2000 XAF1 192,08200 HUF
5000 XAF2 980,20500 HUF
10000 XAF5 960,41000 HUF