10 индонезийских рупий в франки КФА BCEAO
Сконвертируйте IDR в XAF по реальному обменному курсу
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|1 IDR в XAF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0374
|0,0380
|Низкий
|0,0371
|0,0370
|В среднем
|0,0373
|0,0375
|Изменить
|-0.21%
|-1.72%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к XAF
За последние 30 дней максимальный курс IDR к XAF составил 0,0374, а минимальный — 0,0371. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0373. Изменение курса IDR к XAF в процентном соотношении составило -0.21.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к XAF составил 0,0380, а минимальный — 0,0370. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0375. Изменение курса IDR к XAF в процентном соотношении составило -1.72.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в франки КФА BCEAO
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и XAF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в XAF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Франк КФА BEAC / Индонезийская рупия
|1 XAF
|26,87120 IDR
|5 XAF
|134,35600 IDR
|10 XAF
|268,71200 IDR
|20 XAF
|537,42400 IDR
|50 XAF
|1 343,56000 IDR
|100 XAF
|2 687,12000 IDR
|250 XAF
|6 717,80000 IDR
|500 XAF
|13 435,60000 IDR
|1000 XAF
|26 871,20000 IDR
|2000 XAF
|53 742,40000 IDR
|5000 XAF
|134 356,00000 IDR
|10000 XAF
|268 712,00000 IDR