بيزو تشيلي إلى روبل روسي

تحويل CLP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
108.92 rub

1.00000 CLP = 0.10892 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:51 UTC
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CLP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.0654588.56331.437661.661130.9641518.2039
1GBP1.1552711.2308102.3081.660781.918931.1138521.029
1USD0.93860.81248183.12291.349351.559090.9049517.0856
1INR0.01129140.009774440.012030410.01623320.01875640.01088690.205546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الروبل الروسي
1 CLP0.10892 RUB
5 CLP0.54459 RUB
10 CLP1.08918 RUB
20 CLP2.17836 RUB
50 CLP5.44590 RUB
100 CLP10.89180 RUB
250 CLP27.22950 RUB
500 CLP54.45900 RUB
1000 CLP108.91800 RUB
2000 CLP217.83600 RUB
5000 CLP544.59000 RUB
10000 CLP1089.18000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Chilean Peso
1 RUB9.18124 CLP
5 RUB45.90620 CLP
10 RUB91.81240 CLP
20 RUB183.62480 CLP
50 RUB459.06200 CLP
100 RUB918.12400 CLP
250 RUB2295.31000 CLP
500 RUB4590.62000 CLP
1000 RUB9181.24000 CLP
2000 RUB18362.48000 CLP
5000 RUB45906.20000 CLP
10000 RUB91812.40000 CLP