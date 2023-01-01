100 بيزو تشيلي إلى روبل روسي

تحويل CLP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ clp
١١٫٣١ rub

1.00000 CLP = 0.11309 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:17 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RUB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.0787589.24981.466941.670280.9541518.5203
1GBP1.1711.2621104.4191.716271.954171.1163621.6681
1USD0.9270.79233182.73451.359851.548350.8846517.1683
1INR0.01120450.009576780.012086910.01643630.01871460.01069260.207511

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / الروبل الروسي
1 CLP0.11309 RUB
5 CLP0.56546 RUB
10 CLP1.13092 RUB
20 CLP2.26184 RUB
50 CLP5.65460 RUB
100 CLP11.30920 RUB
250 CLP28.27300 RUB
500 CLP56.54600 RUB
1000 CLP113.09200 RUB
2000 CLP226.18400 RUB
5000 CLP565.46000 RUB
10000 CLP1130.92000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Chilean Peso
1 RUB8.84234 CLP
5 RUB44.21170 CLP
10 RUB88.42340 CLP
20 RUB176.84680 CLP
50 RUB442.11700 CLP
100 RUB884.23400 CLP
250 RUB2210.58500 CLP
500 RUB4421.17000 CLP
1000 RUB8842.34000 CLP
2000 RUB17684.68000 CLP
5000 RUB44211.70000 CLP
10000 RUB88423.40000 CLP