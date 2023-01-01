5 بيزو تشيلي إلى روبل روسي

تحويل CLP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

5 clp
0.57 rub

1.00000 CLP = 0.11313 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:18 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RUB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.078689.23741.466951.670180.954318.52
1GBP1.1711.262104.4111.716381.954171.1165321.669
1USD0.927150.792393182.73451.360051.548470.8847517.1704
1INR0.01120610.009577540.012086910.01643870.01871610.01069380.207536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / الروبل الروسي
1 CLP0.11313 RUB
5 CLP0.56566 RUB
10 CLP1.13132 RUB
20 CLP2.26264 RUB
50 CLP5.65660 RUB
100 CLP11.31320 RUB
250 CLP28.28300 RUB
500 CLP56.56600 RUB
1000 CLP113.13200 RUB
2000 CLP226.26400 RUB
5000 CLP565.66000 RUB
10000 CLP1131.32000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Chilean Peso
1 RUB8.83924 CLP
5 RUB44.19620 CLP
10 RUB88.39240 CLP
20 RUB176.78480 CLP
50 RUB441.96200 CLP
100 RUB883.92400 CLP
250 RUB2209.81000 CLP
500 RUB4419.62000 CLP
1000 RUB8839.24000 CLP
2000 RUB17678.48000 CLP
5000 RUB44196.20000 CLP
10000 RUB88392.40000 CLP