1 دولار كندي إلى دينار تونسي

تحويل CAD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1 cad
2.294 tnd

C$1.000 CAD = DT2.294 TND

Mid-market exchange rate at 12:04
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4930.9320.79279.321.5067.25958.785
1 INR0.01210.0110.0093.3450.0180.0870.704
1 EUR1.07389.60910.847299.781.6167.79163.091
1 GBP1.266105.741.181353.7451.9079.19374.448

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Tunisian Dinar
1 CAD٢٫٢٩٣٧٠ TND
5 CAD١١٫٤٦٨٥٠ TND
10 CAD٢٢٫٩٣٧٠٠ TND
20 CAD٤٥٫٨٧٤٠٠ TND
50 CAD١١٤٫٦٨٥٠٠ TND
100 CAD٢٢٩٫٣٧٠٠٠ TND
250 CAD٥٧٣٫٤٢٥٠٠ TND
500 CAD١٬١٤٦٫٨٥٠٠٠ TND
1000 CAD٢٬٢٩٣٫٧٠٠٠٠ TND
2000 CAD٤٬٥٨٧٫٤٠٠٠٠ TND
5000 CAD١١٬٤٦٨٫٥٠٠٠٠ TND
10000 CAD٢٢٬٩٣٧٫٠٠٠٠٠ TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار كندي
1 TND٠٫٤٣٥٩٨ CAD
5 TND٢٫١٧٩٨٨ CAD
10 TND٤٫٣٥٩٧٦ CAD
20 TND٨٫٧١٩٥٢ CAD
50 TND٢١٫٧٩٨٨٠ CAD
100 TND٤٣٫٥٩٧٦٠ CAD
250 TND١٠٨٫٩٩٤٠٠ CAD
500 TND٢١٧٫٩٨٨٠٠ CAD
1000 TND٤٣٥٫٩٧٦٠٠ CAD
2000 TND٨٧١٫٩٥٢٠٠ CAD
5000 TND٢٬١٧٩٫٨٨٠٠٠ CAD
10000 TND٤٬٣٥٩٫٧٦٠٠٠ CAD