تحويل CAD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار كندي إلى بير إثيوبي

100 cad
4,206.58 etb

C$1.000 CAD = Br42.07 ETB

Mid-market exchange rate at 09:33
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4550.9330.79279.321.5047.26158.816
1 INR0.01210.0110.0093.3470.0180.0870.705
1 EUR1.07289.49710.847299.5431.6137.78763.074
1 GBP1.266105.6581.1811353.6331.9049.19374.464

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

CAD إلى USD

CAD إلى INR

CAD إلى EUR

CAD إلى GBP

CAD إلى PKR

CAD إلى AUD

CAD إلى CNY

CAD إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار كندي / البر الإثيوبي
1 CAD٤٢٫٠٦٥٨٠ ETB
5 CAD٢١٠٫٣٢٩٠٠ ETB
10 CAD٤٢٠٫٦٥٨٠٠ ETB
20 CAD٨٤١٫٣١٦٠٠ ETB
50 CAD٢٬١٠٣٫٢٩٠٠٠ ETB
100 CAD٤٬٢٠٦٫٥٨٠٠٠ ETB
250 CAD١٠٬٥١٦٫٤٥٠٠٠ ETB
500 CAD٢١٬٠٣٢٫٩٠٠٠٠ ETB
1000 CAD٤٢٬٠٦٥٫٨٠٠٠٠ ETB
2000 CAD٨٤٬١٣١٫٦٠٠٠٠ ETB
5000 CAD٢١٠٬٣٢٩٫٠٠٠٠٠ ETB
10000 CAD٤٢٠٬٦٥٨٫٠٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار كندي
1 ETB٠٫٠٢٣٧٧ CAD
5 ETB٠٫١١٨٨٦ CAD
10 ETB٠٫٢٣٧٧٢ CAD
20 ETB٠٫٤٧٥٤٥ CAD
50 ETB١٫١٨٨٦٢ CAD
100 ETB٢٫٣٧٧٢٣ CAD
250 ETB٥٫٩٤٣٠٨ CAD
500 ETB١١٫٨٨٦١٥ CAD
1000 ETB٢٣٫٧٧٢٣٠ CAD
2000 ETB٤٧٫٥٤٤٦٠ CAD
5000 ETB١١٨٫٨٦١٥٠ CAD
10000 ETB٢٣٧٫٧٢٣٠٠ CAD