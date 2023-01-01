10 آلاف دولار بهامي إلى كرونة آيسلندية

تحويل BSD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bsd
١٬٣٢٥٬١٠٠ isk

1.00000 BSD = 132.51000 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:12 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BSD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 ISK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.078489.25811.465061.667930.954118.3973
1GBP1.1687711.2604104.3221.712321.949421.1151221.5022
1USD0.92730.793399182.7691.358551.546670.8847517.0598
1INR0.01120350.00958570.012081810.01641380.01868660.01068940.206113

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار البهامي / Icelandic Króna
1 BSD132.51000 ISK
5 BSD662.55000 ISK
10 BSD1325.10000 ISK
20 BSD2650.20000 ISK
50 BSD6625.50000 ISK
100 BSD13251.00000 ISK
250 BSD33127.50000 ISK
500 BSD66255.00000 ISK
1000 BSD132510.00000 ISK
2000 BSD265020.00000 ISK
5000 BSD662550.00000 ISK
10000 BSD1325100.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار البهامي
1 ISK0.00755 BSD
5 ISK0.03773 BSD
10 ISK0.07547 BSD
20 ISK0.15093 BSD
50 ISK0.37733 BSD
100 ISK0.75466 BSD
250 ISK1.88665 BSD
500 ISK3.77330 BSD
1000 ISK7.54660 BSD
2000 ISK15.09320 BSD
5000 ISK37.73300 BSD
10000 ISK75.46600 BSD