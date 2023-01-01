1 كرونة آيسلندية إلى دولار بهامي

تحويل ISK إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

1 isk
0.01 bsd

1.00000 ISK = 0.00721 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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ISK إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار البهامي
1 ISK0.00721 BSD
5 ISK0.03606 BSD
10 ISK0.07212 BSD
20 ISK0.14423 BSD
50 ISK0.36058 BSD
100 ISK0.72116 BSD
250 ISK1.80291 BSD
500 ISK3.60582 BSD
1000 ISK7.21163 BSD
2000 ISK14.42326 BSD
5000 ISK36.05815 BSD
10000 ISK72.11630 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Icelandic Króna
1 BSD138.66500 ISK
5 BSD693.32500 ISK
10 BSD1386.65000 ISK
20 BSD2773.30000 ISK
50 BSD6933.25000 ISK
100 BSD13866.50000 ISK
250 BSD34666.25000 ISK
500 BSD69332.50000 ISK
1000 BSD138665.00000 ISK
2000 BSD277330.00000 ISK
5000 BSD693325.00000 ISK
10000 BSD1386650.00000 ISK