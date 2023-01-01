20 بوليفيانو بوليفي إلى روبية موريشية

تحويل BOB إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bob
١٣١٫٢٩ mur

1.00000 BOB = 6.56462 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077689.11451.465051.670310.954118.3987
1GBP1.168511.2592104.1321.711951.951791.1148621.4993
1USD0.9280.794155182.69721.359551.550030.885417.0738
1INR0.01122150.009603170.012092310.01644010.01874340.01070650.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Mauritian Rupee
1 BOB6.56462 MUR
5 BOB32.82310 MUR
10 BOB65.64620 MUR
20 BOB131.29240 MUR
50 BOB328.23100 MUR
100 BOB656.46200 MUR
250 BOB1641.15500 MUR
500 BOB3282.31000 MUR
1000 BOB6564.62000 MUR
2000 BOB13129.24000 MUR
5000 BOB32823.10000 MUR
10000 BOB65646.20000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bolivian Boliviano
1 MUR0.15233 BOB
5 MUR0.76166 BOB
10 MUR1.52332 BOB
20 MUR3.04664 BOB
50 MUR7.61660 BOB
100 MUR15.23320 BOB
250 MUR38.08300 BOB
500 MUR76.16600 BOB
1000 MUR152.33200 BOB
2000 MUR304.66400 BOB
5000 MUR761.66000 BOB
10000 MUR1523.32000 BOB