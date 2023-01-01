دولار بروني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BND إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
٤٬٩٥٥٫٣٥ ttd

1.00000 BND = 4.95535 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:53 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BND إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 TTD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.39151.434961.659670.9568518.2174
1GBP1.1583511.2321102.3951.662291.92261.1083621.1035
1USD0.94010.811622183.1061.349151.560430.8996517.1281
1INR0.01131330.009766110.012032810.01623410.01877640.01082530.206099

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

BND إلى USD

BND إلى EUR

BND إلى CAD

BND إلى NZD

BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BND4.95535 TTD
5 BND24.77675 TTD
10 BND49.55350 TTD
20 BND99.10700 TTD
50 BND247.76750 TTD
100 BND495.53500 TTD
250 BND1238.83750 TTD
500 BND2477.67500 TTD
1000 BND4955.35000 TTD
2000 BND9910.70000 TTD
5000 BND24776.75000 TTD
10000 BND49553.50000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار بروني
1 TTD0.20180 BND
5 TTD1.00901 BND
10 TTD2.01802 BND
20 TTD4.03604 BND
50 TTD10.09010 BND
100 TTD20.18020 BND
250 TTD50.45050 BND
500 TTD100.90100 BND
1000 TTD201.80200 BND
2000 TTD403.60400 BND
5000 TTD1009.01000 BND
10000 TTD2018.02000 BND