ألف دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار بروني

تحويل TTD إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
196.68 bnd

1.000 TTD = 0.1967 BND

Mid-market exchange rate at 15:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٩١١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥٣١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٥٢٢
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٫٥١٥٠٫٨٧٨١٦٫٨٣٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار بروني
1 TTD٠٫١٩٦٦٨ BND
5 TTD٠٫٩٨٣٤٢ BND
10 TTD١٫٩٦٦٨٤ BND
20 TTD٣٫٩٣٣٦٨ BND
50 TTD٩٫٨٣٤٢٠ BND
100 TTD١٩٫٦٦٨٤٠ BND
250 TTD٤٩٫١٧١٠٠ BND
500 TTD٩٨٫٣٤٢٠٠ BND
1000 TTD١٩٦٫٦٨٤٠٠ BND
2000 TTD٣٩٣٫٣٦٨٠٠ BND
5000 TTD٩٨٣٫٤٢٠٠٠ BND
10000 TTD١٬٩٦٦٫٨٤٠٠٠ BND
معدلات التحويل دولار بروني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BND٥٫٠٨٤٢٩ TTD
5 BND٢٥٫٤٢١٤٥ TTD
10 BND٥٠٫٨٤٢٩٠ TTD
20 BND١٠١٫٦٨٥٨٠ TTD
50 BND٢٥٤٫٢١٤٥٠ TTD
100 BND٥٠٨٫٤٢٩٠٠ TTD
250 BND١٬٢٧١٫٠٧٢٥٠ TTD
500 BND٢٬٥٤٢٫١٤٥٠٠ TTD
1000 BND٥٬٠٨٤٫٢٩٠٠٠ TTD
2000 BND١٠٬١٦٨٫٥٨٠٠٠ TTD
5000 BND٢٥٬٤٢١٫٤٥٠٠٠ TTD
10000 BND٥٠٬٨٤٢٫٩٠٠٠٠ TTD