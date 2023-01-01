ألف دولار بروني إلى شلن كيني

تحويل BND إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
107627 kes

1.00000 BND = 107.62700 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 22:11 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BND إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 KES
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.077689.11451.46511.670310.954418.4183
1GBP1.168711.25935104.1451.712211.952031.1154121.5248
1USD0.9280.79406182.69721.35961.550030.885717.092
1INR0.01122150.009602020.012092310.01644070.01874340.01071020.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / شلن كيني
1 BND107.62700 KES
5 BND538.13500 KES
10 BND1076.27000 KES
20 BND2152.54000 KES
50 BND5381.35000 KES
100 BND10762.70000 KES
250 BND26906.75000 KES
500 BND53813.50000 KES
1000 BND107627.00000 KES
2000 BND215254.00000 KES
5000 BND538135.00000 KES
10000 BND1076270.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / دولار بروني
1 KES0.00929 BND
5 KES0.04646 BND
10 KES0.09291 BND
20 KES0.18583 BND
50 KES0.46457 BND
100 KES0.92914 BND
250 KES2.32284 BND
500 KES4.64567 BND
1000 KES9.29135 BND
2000 KES18.58270 BND
5000 KES46.45675 BND
10000 KES92.91350 BND