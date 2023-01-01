دولار بروني إلى ليف بلغاري

تحويل BND إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
١٬٣٤٥٫٠٩ bgn

1.00000 BND = 1.34509 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:42 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BND إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 BGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36221.434691.659230.957118.2062
1GBP1.1584811.2319102.3631.662021.922141.1087821.091
1USD0.94040.811754183.0941.349151.560310.917.1207
1INR0.01131710.009769110.012034610.01623640.01877760.01083110.20604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

BND إلى USD

BND إلى EUR

BND إلى CAD

BND إلى NZD

BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / لياف بلغاري
1 BND1.34509 BGN
5 BND6.72545 BGN
10 BND13.45090 BGN
20 BND26.90180 BGN
50 BND67.25450 BGN
100 BND134.50900 BGN
250 BND336.27250 BGN
500 BND672.54500 BGN
1000 BND1345.09000 BGN
2000 BND2690.18000 BGN
5000 BND6725.45000 BGN
10000 BND13450.90000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار بروني
1 BGN0.74344 BND
5 BGN3.71721 BND
10 BGN7.43442 BND
20 BGN14.86884 BND
50 BGN37.17210 BND
100 BGN74.34420 BND
250 BGN185.86050 BND
500 BGN371.72100 BND
1000 BGN743.44200 BND
2000 BGN1486.88400 BND
5000 BGN3717.21000 BND
10000 BGN7434.42000 BND