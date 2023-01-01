10 دولار برمودي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BMD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bmd
٣٦٥٫٦٩ uah

1.00000 BMD = 36.56860 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 21:12 UTC
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BMD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077789.12281.465241.671370.9545518.42
1GBP1.168511.2593104.1411.712141.953011.1153921.524
1USD0.92790.794092182.69721.35961.550870.8857517.092
1INR0.01122050.00960240.012092310.01644070.01875360.01071080.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / هريفنيا الأوكرانية
1 BMD36.56860 UAH
5 BMD182.84300 UAH
10 BMD365.68600 UAH
20 BMD731.37200 UAH
50 BMD1828.43000 UAH
100 BMD3656.86000 UAH
250 BMD9142.15000 UAH
500 BMD18284.30000 UAH
1000 BMD36568.60000 UAH
2000 BMD73137.20000 UAH
5000 BMD182843.00000 UAH
10000 BMD365686.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Bermudan Dollar
1 UAH0.02735 BMD
5 UAH0.13673 BMD
10 UAH0.27346 BMD
20 UAH0.54692 BMD
50 UAH1.36729 BMD
100 UAH2.73459 BMD
250 UAH6.83648 BMD
500 UAH13.67295 BMD
1000 UAH27.34590 BMD
2000 UAH54.69180 BMD
5000 UAH136.72950 BMD
10000 UAH273.45900 BMD