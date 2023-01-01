دولار برمودي إلى شلن كيني

تحويل BMD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
147250 kes

1.00000 BMD = 147.25000 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 5:31 UTC
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BMD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434821.659260.9571518.2136
1GBP1.1584811.2321102.3811.662291.92231.1088421.1011
1USD0.94030.811622183.0951.349151.560180.917.1261
1INR0.01131590.00976740.012034410.01623620.01877590.0108310.206103

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / شلن كيني
1 BMD147.25000 KES
5 BMD736.25000 KES
10 BMD1472.50000 KES
20 BMD2945.00000 KES
50 BMD7362.50000 KES
100 BMD14725.00000 KES
250 BMD36812.50000 KES
500 BMD73625.00000 KES
1000 BMD147250.00000 KES
2000 BMD294500.00000 KES
5000 BMD736250.00000 KES
10000 BMD1472500.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Bermudan Dollar
1 KES0.00679 BMD
5 KES0.03396 BMD
10 KES0.06791 BMD
20 KES0.13582 BMD
50 KES0.33956 BMD
100 KES0.67912 BMD
250 KES1.69779 BMD
500 KES3.39559 BMD
1000 KES6.79117 BMD
2000 KES13.58234 BMD
5000 KES33.95585 BMD
10000 KES67.91170 BMD