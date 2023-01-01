10 دولار برمودي إلى شلن كيني

تحويل BMD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bmd
١٬٤٥٧ kes

1.00000 BMD = 145.70000 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / شلن كيني
1 BMD145.70000 KES
5 BMD728.50000 KES
10 BMD1457.00000 KES
20 BMD2914.00000 KES
50 BMD7285.00000 KES
100 BMD14570.00000 KES
250 BMD36425.00000 KES
500 BMD72850.00000 KES
1000 BMD145700.00000 KES
2000 BMD291400.00000 KES
5000 BMD728500.00000 KES
10000 BMD1457000.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Bermudan Dollar
1 KES0.00686 BMD
5 KES0.03432 BMD
10 KES0.06863 BMD
20 KES0.13727 BMD
50 KES0.34317 BMD
100 KES0.68634 BMD
250 KES1.71586 BMD
500 KES3.43171 BMD
1000 KES6.86342 BMD
2000 KES13.72684 BMD
5000 KES34.31710 BMD
10000 KES68.63420 BMD