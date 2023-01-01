5 دولار برمودي إلى دولار جامايكي

تحويل BMD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

5 bmd
771.63 jmd

1.00000 BMD = 154.32500 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار جامايكي
1 BMD154.32500 JMD
5 BMD771.62500 JMD
10 BMD1543.25000 JMD
20 BMD3086.50000 JMD
50 BMD7716.25000 JMD
100 BMD15432.50000 JMD
250 BMD38581.25000 JMD
500 BMD77162.50000 JMD
1000 BMD154325.00000 JMD
2000 BMD308650.00000 JMD
5000 BMD771625.00000 JMD
10000 BMD1543250.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Bermudan Dollar
1 JMD0.00648 BMD
5 JMD0.03240 BMD
10 JMD0.06480 BMD
20 JMD0.12960 BMD
50 JMD0.32399 BMD
100 JMD0.64798 BMD
250 JMD1.61996 BMD
500 JMD3.23991 BMD
1000 JMD6.47983 BMD
2000 JMD12.95966 BMD
5000 JMD32.39915 BMD
10000 JMD64.79830 BMD