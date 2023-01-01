دينار بحريني إلى فرنك سويسري

تحويل BHD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٩٨٬٠١٣ xpf

1.00000 BHD = 298.01300 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:24 UTC
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BHD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37981.43481.65980.9570518.2157
1GBP1.1584811.2323102.3981.662371.923061.1087221.105
1USD0.94020.811491183.0951.3491.560550.8997517.1265
1INR0.01131480.009765820.012034410.01623440.01878030.0108280.206107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / فرنك الـ CFP
1 BHD298.01300 XPF
5 BHD1490.06500 XPF
10 BHD2980.13000 XPF
20 BHD5960.26000 XPF
50 BHD14900.65000 XPF
100 BHD29801.30000 XPF
250 BHD74503.25000 XPF
500 BHD149006.50000 XPF
1000 BHD298013.00000 XPF
2000 BHD596026.00000 XPF
5000 BHD1490065.00000 XPF
10000 BHD2980130.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Bahraini Dinar
1 XPF0.00336 BHD
5 XPF0.01678 BHD
10 XPF0.03356 BHD
20 XPF0.06711 BHD
50 XPF0.16778 BHD
100 XPF0.33556 BHD
250 XPF0.83889 BHD
500 XPF1.67778 BHD
1000 XPF3.35556 BHD
2000 XPF6.71112 BHD
5000 XPF16.77780 BHD
10000 XPF33.55560 BHD