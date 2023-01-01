100 دينار بحريني إلى فرنك سويسري

تحويل BHD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

100 bhd
29418 xpf

1.00000 BHD = 294.17600 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BHD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / فرنك الـ CFP
1 BHD294.17600 XPF
5 BHD1470.88000 XPF
10 BHD2941.76000 XPF
20 BHD5883.52000 XPF
50 BHD14708.80000 XPF
100 BHD29417.60000 XPF
250 BHD73544.00000 XPF
500 BHD147088.00000 XPF
1000 BHD294176.00000 XPF
2000 BHD588352.00000 XPF
5000 BHD1470880.00000 XPF
10000 BHD2941760.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Bahraini Dinar
1 XPF0.00340 BHD
5 XPF0.01700 BHD
10 XPF0.03399 BHD
20 XPF0.06799 BHD
50 XPF0.16997 BHD
100 XPF0.33993 BHD
250 XPF0.84983 BHD
500 XPF1.69966 BHD
1000 XPF3.39932 BHD
2000 XPF6.79864 BHD
5000 XPF16.99660 BHD
10000 XPF33.99320 BHD