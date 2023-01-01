دينار بحريني إلى ريال قطري

تحويل BHD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٩٬٦٦٦٫٣٠ qar

1.00000 BHD = 9.66630 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:20 UTC
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BHD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063788.37861.434771.65970.95718.2141
1GBP1.1586111.23245102.3991.662391.9231.1087921.1036
1USD0.94010.811392183.0861.348851.560310.899717.1233
1INR0.0113150.009765690.012035710.01623440.01877940.01082850.206091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الريال القطري
1 BHD9.66630 QAR
5 BHD48.33150 QAR
10 BHD96.66300 QAR
20 BHD193.32600 QAR
50 BHD483.31500 QAR
100 BHD966.63000 QAR
250 BHD2416.57500 QAR
500 BHD4833.15000 QAR
1000 BHD9666.30000 QAR
2000 BHD19332.60000 QAR
5000 BHD48331.50000 QAR
10000 BHD96663.00000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Bahraini Dinar
1 QAR0.10345 BHD
5 QAR0.51726 BHD
10 QAR1.03452 BHD
20 QAR2.06904 BHD
50 QAR5.17260 BHD
100 QAR10.34520 BHD
250 QAR25.86300 BHD
500 QAR51.72600 BHD
1000 QAR103.45200 BHD
2000 QAR206.90400 BHD
5000 QAR517.26000 BHD
10000 QAR1034.52000 BHD