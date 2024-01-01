Bahreyn dinarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile BHD → QAR çevirin

1.000 bhd
9.671,75 qar

1,000 BHD = 9,672 QAR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6090,941,68418,8621.239,861,3771,362
1 INR0,01210,0110,020,22614,8290,0160,016
1 EUR1,06488,96911,79220,0711.319,341,4661,449
1 NZD0,59449,6390,558111,198736,1050,8180,808

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Bahreyn dinarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

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BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Katar Riyali
1 BHD9,67175 QAR
5 BHD48,35875 QAR
10 BHD96,71750 QAR
20 BHD193,43500 QAR
50 BHD483,58750 QAR
100 BHD967,17500 QAR
250 BHD2.417,93750 QAR
500 BHD4.835,87500 QAR
1000 BHD9.671,75000 QAR
2000 BHD19.343,50000 QAR
5000 BHD48.358,75000 QAR
10000 BHD96.717,50000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Bahreyn Dinarı
1 QAR0,10339 BHD
5 QAR0,51697 BHD
10 QAR1,03394 BHD
20 QAR2,06788 BHD
50 QAR5,16970 BHD
100 QAR10,33940 BHD
250 QAR25,84850 BHD
500 QAR51,69700 BHD
1000 QAR103,39400 BHD
2000 QAR206,78800 BHD
5000 QAR516,97000 BHD
10000 QAR1.033,94000 BHD