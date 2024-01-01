2.000 Katar riyalinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → BHD çevirin

1,000QR QAR = 0,1034.د.ب BHD

18:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → BHD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BHD
1 QAR → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10340,1035
Düşük0,10330,1032
Ortalama0,10340,1034
Değişim-0.04%0.03%
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1 QAR → BHD istatistikleri

QAR → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1034, en düşük 0,1033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1034 oldu. QAR → BHD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

QAR → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1035, en düşük 0,1032 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1034 oldu. QAR → BHD kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BHD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4031,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71460,2431198,3870,5630,6741.227,851,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bahreyn Dinarı
1 QAR0,10337 BHD
5 QAR0,51687 BHD
10 QAR1,03373 BHD
20 QAR2,06746 BHD
50 QAR5,16865 BHD
100 QAR10,33730 BHD
250 QAR25,84325 BHD
500 QAR51,68650 BHD
1000 QAR103,37300 BHD
2000 QAR206,74600 BHD
5000 QAR516,86500 BHD
10000 QAR1.033,73000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Katar Riyali
1 BHD9,67370 QAR
5 BHD48,36850 QAR
10 BHD96,73700 QAR
20 BHD193,47400 QAR
50 BHD483,68500 QAR
100 BHD967,37000 QAR
250 BHD2.418,42500 QAR
500 BHD4.836,85000 QAR
1000 BHD9.673,70000 QAR
2000 BHD19.347,40000 QAR
5000 BHD48.368,50000 QAR
10000 BHD96.737,00000 QAR