50 دينار بحريني إلى ريال قطري

تحويل BHD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ bhd
٤٨٣٫٤٦ qar

1.00000 BHD = 9.66922 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:7 UTC
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BHD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الريال القطري
1 BHD9.66922 QAR
5 BHD48.34610 QAR
10 BHD96.69220 QAR
20 BHD193.38440 QAR
50 BHD483.46100 QAR
100 BHD966.92200 QAR
250 BHD2417.30500 QAR
500 BHD4834.61000 QAR
1000 BHD9669.22000 QAR
2000 BHD19338.44000 QAR
5000 BHD48346.10000 QAR
10000 BHD96692.20000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Bahraini Dinar
1 QAR0.10342 BHD
5 QAR0.51711 BHD
10 QAR1.03421 BHD
20 QAR2.06842 BHD
50 QAR5.17105 BHD
100 QAR10.34210 BHD
250 QAR25.85525 BHD
500 QAR51.71050 BHD
1000 QAR103.42100 BHD
2000 QAR206.84200 BHD
5000 QAR517.10500 BHD
10000 QAR1034.21000 BHD