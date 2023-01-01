20 ريال قطري إلى دينار بحريني

تحويل QAR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

20 qar
2.069 bhd

1.00000 QAR = 0.10343 BHD

Mid-market exchange rate at 10:29
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.1981.36365285.3750.805250.92995782.8231.5361
1INR0.012019510.01639043.430070.009678720.01117789.409160.0184632
1CAD0.73332661.01131209.2730.5905110.681973574.0641.12646
1PKR0.003504160.2915390.0047784510.002821730.003258782.743140.00538274

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / Bahraini Dinar
1 QAR0.10343 BHD
5 QAR0.51715 BHD
10 QAR1.03430 BHD
20 QAR2.06860 BHD
50 QAR5.17150 BHD
100 QAR10.34300 BHD
250 QAR25.85750 BHD
500 QAR51.71500 BHD
1000 QAR103.43000 BHD
2000 QAR206.86000 BHD
5000 QAR517.15000 BHD
10000 QAR1034.30000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الريال القطري
1 BHD9.66841 QAR
5 BHD48.34205 QAR
10 BHD96.68410 QAR
20 BHD193.36820 QAR
50 BHD483.42050 QAR
100 BHD966.84100 QAR
250 BHD2417.10250 QAR
500 BHD4834.20500 QAR
1000 BHD9668.41000 QAR
2000 BHD19336.82000 QAR
5000 BHD48342.05000 QAR
10000 BHD96684.10000 QAR