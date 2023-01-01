5 دينار بحريني إلى شلن كيني
تحويل BHD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار بحريني إلى شلن كيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bahraini Dinar / شلن كيني
|1 BHD
|386.48800 KES
|5 BHD
|1932.44000 KES
|10 BHD
|3864.88000 KES
|20 BHD
|7729.76000 KES
|50 BHD
|19324.40000 KES
|100 BHD
|38648.80000 KES
|250 BHD
|96622.00000 KES
|500 BHD
|193244.00000 KES
|1000 BHD
|386488.00000 KES
|2000 BHD
|772976.00000 KES
|5000 BHD
|1932440.00000 KES
|10000 BHD
|3864880.00000 KES