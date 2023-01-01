1 دينار بحريني إلى شلن كيني

تحويل BHD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1 bhd
386 kes

1.00000 BHD = 386.48800 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 18:35 UTC
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BHD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / شلن كيني
1 BHD386.48800 KES
5 BHD1932.44000 KES
10 BHD3864.88000 KES
20 BHD7729.76000 KES
50 BHD19324.40000 KES
100 BHD38648.80000 KES
250 BHD96622.00000 KES
500 BHD193244.00000 KES
1000 BHD386488.00000 KES
2000 BHD772976.00000 KES
5000 BHD1932440.00000 KES
10000 BHD3864880.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Bahraini Dinar
1 KES0.00259 BHD
5 KES0.01294 BHD
10 KES0.02587 BHD
20 KES0.05175 BHD
50 KES0.12937 BHD
100 KES0.25874 BHD
250 KES0.64685 BHD
500 KES1.29371 BHD
1000 KES2.58741 BHD
2000 KES5.17482 BHD
5000 KES12.93705 BHD
10000 KES25.87410 BHD