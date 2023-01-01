دينار بحريني إلى جنيه جبل طارق

تحويل BHD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٬١٤٧٫٠٣ gip

1.00000 BHD = 2.14703 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:14 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BHD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 GIP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37221.434511.659440.9571518.2181
1GBP1.1584811.23225102.3751.661811.922391.1088421.1049
1USD0.94010.811524183.081.34861.560060.8998517.1271
1INR0.01131580.009767980.012036610.01623250.01877780.01083110.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه جبل طارق
1 BHD2.14703 GIP
5 BHD10.73515 GIP
10 BHD21.47030 GIP
20 BHD42.94060 GIP
50 BHD107.35150 GIP
100 BHD214.70300 GIP
250 BHD536.75750 GIP
500 BHD1073.51500 GIP
1000 BHD2147.03000 GIP
2000 BHD4294.06000 GIP
5000 BHD10735.15000 GIP
10000 BHD21470.30000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Bahraini Dinar
1 GIP0.46576 BHD
5 GIP2.32879 BHD
10 GIP4.65759 BHD
20 GIP9.31518 BHD
50 GIP23.28795 BHD
100 GIP46.57590 BHD
250 GIP116.43975 BHD
500 GIP232.87950 BHD
1000 GIP465.75900 BHD
2000 GIP931.51800 BHD
5000 GIP2328.79500 BHD
10000 GIP4657.59000 BHD