دينار بحريني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل BHD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٤٬٨٩٠٫٥٨ bam

1.00000 BHD = 4.89058 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 5:10 UTC
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BHD إلى BAM مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063688.36711.434581.65980.957218.2193
1GBP1.1584111.23205102.3621.661791.922671.1088321.1048
1USD0.94020.811655183.0831.34881.560550.8999517.1298
1INR0.01131640.009769210.012036210.01623440.0187830.01083190.206177

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 BHD4.89058 BAM
5 BHD24.45290 BAM
10 BHD48.90580 BAM
20 BHD97.81160 BAM
50 BHD244.52900 BAM
100 BHD489.05800 BAM
250 BHD1222.64500 BAM
500 BHD2445.29000 BAM
1000 BHD4890.58000 BAM
2000 BHD9781.16000 BAM
5000 BHD24452.90000 BAM
10000 BHD48905.80000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Bahraini Dinar
1 BAM0.20447 BHD
5 BAM1.02238 BHD
10 BAM2.04475 BHD
20 BAM4.08950 BHD
50 BAM10.22375 BHD
100 BAM20.44750 BHD
250 BAM51.11875 BHD
500 BAM102.23750 BHD
1000 BAM204.47500 BHD
2000 BAM408.95000 BHD
5000 BAM1022.37500 BHD
10000 BAM2044.75000 BHD