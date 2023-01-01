دينار بحريني إلى كوانزا أنغولي

تحويل BHD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٬٢١٤٬٢٦٠ aoa

1.00000 BHD = 2214.26000 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 5:10 UTC
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BHD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063688.36711.434581.65980.957218.2193
1GBP1.1584111.23205102.3621.661791.922671.1088321.1048
1USD0.94020.811655183.0831.34881.560550.8999517.1298
1INR0.01131640.009769210.012036210.01623440.0187830.01083190.206177

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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BHD إلى NZD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Angolan Kwanza
1 BHD2214.26000 AOA
5 BHD11071.30000 AOA
10 BHD22142.60000 AOA
20 BHD44285.20000 AOA
50 BHD110713.00000 AOA
100 BHD221426.00000 AOA
250 BHD553565.00000 AOA
500 BHD1107130.00000 AOA
1000 BHD2214260.00000 AOA
2000 BHD4428520.00000 AOA
5000 BHD11071300.00000 AOA
10000 BHD22142600.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Bahraini Dinar
1 AOA0.00045 BHD
5 AOA0.00226 BHD
10 AOA0.00452 BHD
20 AOA0.00903 BHD
50 AOA0.02258 BHD
100 AOA0.04516 BHD
250 AOA0.11290 BHD
500 AOA0.22581 BHD
1000 AOA0.45162 BHD
2000 AOA0.90324 BHD
5000 AOA2.25809 BHD
10000 AOA4.51619 BHD