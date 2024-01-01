Bahreyn dinarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile BHD → AOA çevirin

1.000 bhd
2.231.930 aoa

1,000 BHD = 2.232 AOA

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

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BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Angola Kvanzası
1 BHD2.231,93000 AOA
5 BHD11.159,65000 AOA
10 BHD22.319,30000 AOA
20 BHD44.638,60000 AOA
50 BHD111.596,50000 AOA
100 BHD223.193,00000 AOA
250 BHD557.982,50000 AOA
500 BHD1.115.965,00000 AOA
1000 BHD2.231.930,00000 AOA
2000 BHD4.463.860,00000 AOA
5000 BHD11.159.650,00000 AOA
10000 BHD22.319.300,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Bahreyn Dinarı
1 AOA0,00045 BHD
5 AOA0,00224 BHD
10 AOA0,00448 BHD
20 AOA0,00896 BHD
50 AOA0,02240 BHD
100 AOA0,04480 BHD
250 AOA0,11201 BHD
500 AOA0,22402 BHD
1000 AOA0,44804 BHD
2000 AOA0,89609 BHD
5000 AOA2,24022 BHD
10000 AOA4,48043 BHD