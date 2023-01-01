1 Angola kvanzasından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile AOA → BHD çevirin

1 aoa
0,000 bhd

1.00000 AOA = 0.00045 BHD

14:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AOA → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 BHD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86511.0552587.76361.424431.645740.9671518.6261
1GBP1.1559411.2198101.4491.646551.902371.1179621.5306
1USD0.947650.819807183.16851.349851.559580.916817.6509
1INR0.01139430.009857180.012023810.01623030.0187520.01102340.212231

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Angola kvanzasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Bahreyn Dinarı
1 AOA0.00045 BHD
5 AOA0.00226 BHD
10 AOA0.00451 BHD
20 AOA0.00902 BHD
50 AOA0.02256 BHD
100 AOA0.04512 BHD
250 AOA0.11279 BHD
500 AOA0.22558 BHD
1000 AOA0.45117 BHD
2000 AOA0.90234 BHD
5000 AOA2.25584 BHD
10000 AOA4.51168 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Angola Kvanzası
1 BHD2216.47000 AOA
5 BHD11082.35000 AOA
10 BHD22164.70000 AOA
20 BHD44329.40000 AOA
50 BHD110823.50000 AOA
100 BHD221647.00000 AOA
250 BHD554117.50000 AOA
500 BHD1108235.00000 AOA
1000 BHD2216470.00000 AOA
2000 BHD4432940.00000 AOA
5000 BHD11082350.00000 AOA
10000 BHD22164700.00000 AOA