5 Angola kvanzasından Bahreyn dinarına
Reel döviz kuru ile AOA → BHD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Angola Kvanzası
|1 BHD
|2216.47000 AOA
|5 BHD
|11082.35000 AOA
|10 BHD
|22164.70000 AOA
|20 BHD
|44329.40000 AOA
|50 BHD
|110823.50000 AOA
|100 BHD
|221647.00000 AOA
|250 BHD
|554117.50000 AOA
|500 BHD
|1108235.00000 AOA
|1000 BHD
|2216470.00000 AOA
|2000 BHD
|4432940.00000 AOA
|5000 BHD
|11082350.00000 AOA
|10000 BHD
|22164700.00000 AOA