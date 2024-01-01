50 Bahreyn dinarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile BHD → AOA çevirin

50 bhd
117.780 aoa

1,000.د.ب BHD = 2.356Kz AOA

00:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.365,03002.365,0300
Düşük2.309,07002.234,1600
Ortalama2.341,61632.298,0511
Değişim1.88%5.33%
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1 BHD → AOA istatistikleri

BHD → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.365,0300, en düşük 2.309,0700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.341,6163 oldu. BHD → AOA kurundaki değişiklik 1.88 değerindeydi.

BHD → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.365,0300, en düşük 2.234,1600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.298,0511 oldu. BHD → AOA kurundaki değişiklik 5.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6980,9241,67918,2191.657,011,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,7970,0160,016
1 EUR1,08390,62411,81719,7261.794,131,4951,447
1 NZD0,59649,8630,55110,854987,1640,8230,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Angola Kvanzası
1 BHD2.355,60000 AOA
5 BHD11.778,00000 AOA
10 BHD23.556,00000 AOA
20 BHD47.112,00000 AOA
50 BHD117.780,00000 AOA
100 BHD235.560,00000 AOA
250 BHD588.900,00000 AOA
500 BHD1.177.800,00000 AOA
1000 BHD2.355.600,00000 AOA
2000 BHD4.711.200,00000 AOA
5000 BHD11.778.000,00000 AOA
10000 BHD23.556.000,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Bahreyn Dinarı
1 AOA0,00042 BHD
5 AOA0,00212 BHD
10 AOA0,00425 BHD
20 AOA0,00849 BHD
50 AOA0,02123 BHD
100 AOA0,04245 BHD
250 AOA0,10613 BHD
500 AOA0,21226 BHD
1000 AOA0,42452 BHD
2000 AOA0,84904 BHD
5000 AOA2,12261 BHD
10000 AOA4,24521 BHD