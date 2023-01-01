مانات أذربيجاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل AZN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
2240.03 ils

1.00000 AZN = 2.24003 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:0 UTC
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AZN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.34031.434821.658790.957218.2152
1GBP1.1584811.23225102.3381.662181.921641.108921.1015
1USD0.94010.811524183.051.34891.559450.899917.1244
1INR0.01131990.009771510.012040910.0162420.01877730.01083560.206194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

AZN إلى USD

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AZN إلى SGD

AZN إلى EUR

AZN إلى NZD

AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / Israeli New Sheqel
1 AZN2.24003 ILS
5 AZN11.20015 ILS
10 AZN22.40030 ILS
20 AZN44.80060 ILS
50 AZN112.00150 ILS
100 AZN224.00300 ILS
250 AZN560.00750 ILS
500 AZN1120.01500 ILS
1000 AZN2240.03000 ILS
2000 AZN4480.06000 ILS
5000 AZN11200.15000 ILS
10000 AZN22400.30000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / مانات أذربيجان
1 ILS0.44642 AZN
5 ILS2.23212 AZN
10 ILS4.46423 AZN
20 ILS8.92846 AZN
50 ILS22.32115 AZN
100 ILS44.64230 AZN
250 ILS111.60575 AZN
500 ILS223.21150 AZN
1000 ILS446.42300 AZN
2000 ILS892.84600 AZN
5000 ILS2232.11500 AZN
10000 ILS4464.23000 AZN